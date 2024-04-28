Hayırseverlerin katkıları ile demirbaş malzemeler masrafsız olarak hazırlandı. Arkasından Kızılay gönüllülerince askılıklarla mağaza düzeni kuruldu. Kızılay Sungurlu Şubesi Başkanı Kerim Mandıralıoğlu yaptığı açıklamada, “Giyim Butik'inin bu hale gelmesinde katkısı olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kızılay Yönetimi olarak gönüllülük esasıyla özveri içinde çalışıyoruz. Kızılay Butik belli günlerde gerçek ihtiyaç sahiplerine hizmet verecektir. Sungurlumuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS