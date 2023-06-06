Kurban Bayramı’nın neşenin, kardeşliğin, barışın, merhametin, sevginin, barışın hakim olduğu, insanların birbirine kaynaştığı, birbiriyle dayanıştığı, yardımlaştığı bir bayram olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kurban Bayramı’nda genelde gücü yeten herkes kurban keser ve mümkün olduğu kadar akrabasına, eşine, dostuna, komşusuna, fakire, fukaraya dağıtır, evine gelen misafirlere yedirir ve bu da bereketi getirir.

Kurban Bayramı’nda kurban bağışı yapmak isteyen tüm herkese hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz. Bu sene kurban bağış rakamları yurt içi 5.950 lira, yurtdışı 2.650 lira olarak belirlendi.”