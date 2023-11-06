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Çorum Kızılay tarafından “Kızılay Haftası” kapsamında okullarda ve pek çok noktada eğitim ve tanıtım çalışmaları, gençlik buluşmaları, Ankara Kızılay sokağına Çorum’dan gezi düzenlenmesi, Çorum AHL’de çocuklar için aktivite, yürüyüş, kurum ziyaretleri gibi etkinlikler düzenlendi.



Hafta boyunca tüm eğitim kurumlarında Türk Kızılay'ının önemi ve faaliyetleri çeşitli etkinliklerle öğrenci ve öğretmenlere etkinlikler ile anlatıldı.

Çorum Kızılay İl Müdürü Tuğrul Yıldırım, çocukların başarıya ulaşmalarındaki engelleri ortadan kaldırmak istediklerini ve onlara daha sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini söyledi. Kızılay'ın faaliyetlerini tüm öğrencilere anlatarak onlarda sorumluluk bilincini güçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, Kızılay'ın afet örgütlenmesinden kan bağışına, uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede insanlığa hizmetleriyle dünyaya rol model olduğunu ifade etti.