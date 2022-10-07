SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Kızının öldürülmesine isyan eden anne Yüksel Taşkıran, “Ezgi için adalet istiyorum. Adalete güveniyorum, sonuna kadar kızımın arkasındayım. Ezgi gibi kadınlar öldürülmesin suçsuz yere. Ezgim gelin olup gidecekti, biz şimdi onun yanına gidecektik, şimdi mahkemelere geliyoruz. Suçu neydi de vurdu benim yavrumu. Nasıl buna kıydı nasıl, 10 kurşunu sıktın, bunu nasıl yaptın” dedi.

Cumhuriyet Savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 18 Ekim tarihine ertelendi.

Çorum’da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini silahla vurarak öldüren sanık, hakim karşısına çıktı.

Olay, geçtiğimiz Haziran ayında Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19'uncu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Özgecan Özkan, boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Özkan’da kalan çocuğunu görmek için annesi Yüksel Taşkıran ve kız kardeşi Ezgi Taşkıran Zavar ile birlikte eşinin evine gitti.



Sokakta eşi, kayınvalidesi ve baldızını gören Emrah Özkan, tartışmaya başladı. Eniştesinin ablası Özgecan Özkan’ı darp ettiğini gören Ezgi Taşkıran Zavar, annesinden Kadın Destek Uygulaması (KADES)’i kullanmasını istedi. Emrah Özkan, aracına binerek kapıları kapatan baldızına yönelerek üzerinde bulunan tabanca ile Ezgi Taşkıran Zavar’a 10 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Ezgi Taşkıran Zavar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayı gerçekleştirdikten sonra firar eden Emrah Özkan ise 8 gün sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk davada Ezgi Taşkıran Zavar’ı (27) öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu yargılanan Emrah Özkan, adliyeye çelik yelek giydirilerek getirildi. Duruşmaya her iki tarafın avukatları ve yakınları katıldı.

Sanık Emrah Özkan savunmasında, “Oğlum Ayaz kendini asacağını söylüyordu. Eşime hiç mi üzülmüyorsun dedim. Gel dedim olmadı. Boşanalım dedim olmadı. Çorum'u terk edelim dedim olmadı. Eşimle konuşurken Ezgi arabadan inerek aşağılayıcı sözler söyledi. Her şey bir anda oldu. Psikolojim iyi değildi.” diyerek kısa bir savunma yaptı.

Kız kardeşi gözlerinin önünde öldürülen sanık Emrah Özkan’ın boşanma aşamasındaki eşi Özgecan Özkan, mahkemede verdiği ifadede, eşi Emrah Özkan ile 14 yıllık evli olduğunu belirterek, “Bu süreçte eşim bana psikolojik ve fiziksel olarak şiddet uyguladı. Yuvamız yıkılmasın diye hep sessiz kaldım. Zor günlerde ailem hep bana destek olduğu için eşim onları hep hedef aldı. Zaman zaman beni ve ailemi tehdit ediyordu. Ağıza alınmayacak sözler söylüyordu. O düğününüzü kana bulayacağım diye Ezgi'ye mesajlar atıyordu. Kardeşim de, ben sana ne yaptım bunun benimle derdi ne diyordu. Sorunun benimle değil ablamla diyordu.



Olay günü kızım hasta olduğu için 5 dakikada olsa görmek istedim. Annem, ben ve kız kardeşim arabaya bindik onların evine yakın bir yerde durduk. Sonra kızım geldi. Onu öperken Emrah geldi. Onun geldiğini görünce ben arabaya yöneldim. Emrah önüme atlayarak bana vurmaya başladı. "Sen benim neler yapacağımı bilmiyor musun" diyerek tabancayla kafama vurmaya başladı. Sonra kafama silah dayayıp otobüs durağında sıkıştırdı. Benim dayak yediğimi gören Ezgi, arabadan inerek ‘Ne yapıyorsun ya’ dedi. Kardeşim başka hiçbir şey söylemeden araca bindi. O sırada Emrah koşarak aracın yanına gitti. Aracın kapısını açmaya çalıştı. Kapılar kilitli olduğu için 10 kez Ezgi'ye ateş etti. Sonra benim üstüme geldi. Bir taraftan da tetiğe dokunuyordu. Silah boş olduğu için ne anneme ne bana bir şey yapamadı. Ben aracın içerisine bindim. Kardeşime bacım aracı çalıştır gidelim dedim. Ben Ezgi'ye bir şey olmadığını düşünürken başı dizime düştü.

Düğün hazırlığı yapan kızı, gözlerinin önünde öldürülen Yüksel Taşkıran ise “Kızlarımı yanıma alarak torunumu görmeye gitmiştim. Araçla yol kenarında durduk. Ezgi ve ben araçtan inmedik. Kızım Özgecan, araçtan inerek torunumun yanına gitti. Onlar görüştüğü sırada Emrah Özkan yanlarına gelerek kızımı dövmeye başladı.

Orada bulunan otobüs durağına kızımı sıkıştıran Emrah Özkan, küfür ve hakaretler etmeye başladı. Ablasının darp edildiğini gören Ezgi, arabadan inerek “Ne yapıyorsun sen ya” diye bağırdı. Kızım Emrah Özkan’ın elinde silahla üzerine geldiğini görünce hemen arabaya binerek kapıları kilitledi.

Elindeki tabancayla otomobile peş peşe ateş etmeye başladı. Bana da ateş etmek istedi ancak tabancada mermi kalmadığı için bana bir şey yapamadı. Ben araç içerisine Ezgi’ye müdahale etmeye çalışırken bu arada kızım Özge, aracın yanına geldi. Onu aracın arkasına çekerek tekrar dövmeye başladı. Kızım yediği dayaktan sonra başı öyle dönmüş olmalı ki Ezgi, arabayı çalıştır gidelim dedi.

Bende dedim ki kızım kardeşin vuruldu dememle birlikte Özgecan yığılıp kaldı.

Bu kişi 14 yıldır kızıma işkence yapıyordu. Kaç kere kızımı döverek evimize getirdi. Hatta kızımı bıçakladığını ve burnunu kırdığını biliyorum.

Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağım. Kızım Ezgi suçsuz yere öldürüldü. Ona abi diyordu. Kızımın tek suçu kardeşinin arkasında durmaktı. Hatta Ezgi’yi öldürmekle tehdit ediyordu. Ezgiyi gelinlikle tabuta koyacağını söylüyordu.

Ezginin evlilik hazırlık yaptığı nişanlısı Cemal Zavar ise, duruşmaya Isparta’dan SEGBİS sistemi ile katıldı.

Olay günü Isparta’da olduğunu söyleyen Zavar, “ Ezgi ile nişanlandıktan sonra beni sürekli arayarak ve mesaj atarak eşime iftiralar atıyordu. Eşim hakkında çirkin ithamlarda bulunuyordu. Bunlara inanmıyordum. Hatta Ezgi’yi tabuta sokacağım diyerek tehdit ettiği için polise gidip şikayetçi olduk. Ben de zanlıya, aile sorunlarına eşimi katma bir problem varsa kendi eşinle çözersin dedim.”

Mahkemede çok sayıda tanık dinlenirken, heyet duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Duruşmaya 10 dakika ara verilirken salonda bulunanlar dışarı çıkarıldı. Daha sonra Cumhuriyet Savcısı mütalaasını ilk celsede sunarak, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA SONRASI BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan öldürülen Ezgi Taşkıran Zavar’ın avukatı Semra Akyüz, “Sanığın tasarlayarak kadına karşı “Kasten adam öldürme” suçunu işlediği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sundu.

Biz kadına karşı şiddete dur diyeceğiz. İnşallah adalet yerini bulacak. Bilinmelidir ki her kadın cinayeti kadınların yaşama hakkına ve kötü muameleye uğramama hakkına yapılan bir saldırıdır. Kadın cinayetlerinde sayıları bir sayıdan ziyade çalınan hayatları ifade etmektedir. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerini lanetliyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlanması, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine son verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

“Ezgi için adalet istiyorum” diyen Anne Yüksel Taşkıran “Ezgi gibiler için adalet istiyorum. Adalete güveniyorum, sonuna kadar kızımın arkasındayım. Ezgi gibi kadınlar öldürülmesin suçsuz yere. Ezgim gelin olup gidecekti, biz şimdi onun yanına gidecektik, şimdi mahkemelere geliyoruz. Suçu neydi de vurdu benim yavrumu. Nasıl buna kıydı nasıl, 10 kurşunu sıktın, bunu nasıl yaptın” dedi.

Kız kardeşi Özgecan Özkan ise “Beni öldürseydi, benden boşanmak istiyordu. Neden kız kardeşimi hedef aldı. Çünkü, bu senin aklın değil kız kardeşinin aklı dedi. Niye beni öldürmedi de kız kardeşimi öldürdü. 14 senedir onun her işkencesine, her küfrüne, her hakaretine sessiz kalmama, bu bunun aklı değil dedi.