Son dönemde bazı fastfood yiyecek zincirlerinin kızartmalarda kullandıkları yağların tepki çeken görüntüsünün ardından harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağlara ilişkin etkin denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda da Çorum'da da bazı işletmelerde yağ denetimi yapıldı.



Konu ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız talimatları gereği toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetimlerde polar madde, asit sayısı ve kızartma yağı sıcaklığı kriterlerinin ölçümleri ve denetimleri İl Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından yürütülmektedir” denildi.