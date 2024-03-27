Alınan bilgiye göre İ.E. (17) ile T.C.K. (15) arasında Gülabibey Mahallesi Bağcılar 77. Sokak'ta bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E., meyve bıçağı ile T.C.G.'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.E., polis ekiplerince ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.