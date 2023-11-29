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11.Çorum Kitap Kültür Günleri 80 yayınevi ve 80 yazarın katılımıyla TSO Fuar Kompleksi’nde devam ediyor. Açıldığı günden itibaren yoğun ilgi göre Kitap Kültür Günleri, ilk dört gününde 13 bin ziyaretçiyi ağıladı. Fuar, 03 Aralık’a kadar 10.00 ile 20.00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.





Çorum Kitap Kültür Günleri’nde her gün alanında isim yapmış yazarlar söyleşi ve imza programlarıyla okurlarıyla buluşuyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “80 yayınevi 80 yazar sloganıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz 11. Çorum Kitap Kültür Günlerimizde yazarımız her gün okurlarıyla buluşuyor. Adeta bir şölen havasında devam eden Kitap Kültür Günlerimizde 3 Aralık’a kadar ağırlamaya devam edeceğiz.” dedi.