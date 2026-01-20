Türkiye Dağcılık Federasyonu Çorum İl Temsilcisi Gürkan Yağmur, kış aylarında ekipmansız ve plansız yapılan doğa yürüyüşlerinin ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Çorum İl Temsilcisi ve Açık Hava Güvenliği ile Dağ Kurtarma Uzmanı Gürkan Yağmur, Çorum’da son dönemde artan doğa yürüyüşleriyle ilgili özellikle kış şartlarına dikkat çekti. Kış mevsiminde sis, buzlanma ve ani hava değişimlerinin ciddi risk oluşturduğunu belirten Yağmur, ekipman, planlama ve tecrübe olmadan yapılan yürüyüşlerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Yağmur, hava koşulları uygun değilse faaliyetlerin ertelenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Doğa güzeldir ama kış şartlarında affı yoktur” dedi.

