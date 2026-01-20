Toplanan 173 bin liralık bağış, Din görevlisi Rıfat Sert, Ortakapaklı Hz. Ebubekir Camii Dernek Başkanı Ali Sarıtaş ve cemaati tarafından Filistin'e gönderilmek üzere TDV adına İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal’a makbuz karşılığı teslim edildi.

Müftü Yardımcısı Baykal, “Cami cemaatimizin zulme maruz kalan Filistinli kardeşlerimize destekleri çok değerli ve anlamlıdır. Bu hassasiyetleri dolayısıyla kendilerini tebrik ediyorum. Bu vesileyle tekrar Yüce Allah Filistin'de İsrail zulmü altındaki kardeşlerimize yardım ve metanet ihsan eylesin” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi