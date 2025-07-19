Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi, hemşehrimiz Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş, gerek üniversite bünyesinde, gerekse Antalya’da yaşayan Çorumlular arasında etkin sosyo-kültürel, ekonomik çalışmalar yapan, dayanışma ruhunu öne çıkaran bir “sosyal kişilik”.

Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş’ın önderlik ettiği “Kırsal Turizm Gönüllüleri Platformu” şu günlerde 25. yaşını kutluyor. Prof. Özçatalbaş, bu vesileyle “Çeyrek asırlık gurur ve sevgi” başlığı altında paylaştığı açıklamasında, Çorum adına da dersler çıkarılması gereken mesajlar verdi.

Kırsal turizm sadece turizm değildir!" felsefesiyle 2000 yılında yola çıktıklarını belirten Prof. Özçatalbaş, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde filizlenen bu hareketin, kırsal kalkınmanın mihenk taşı olan kırsal turizmin önemini vurgulama ve bu alanda toplumsal farkındalık yaratma misyonuyla çeyrek asırdır aralıksız çalıştığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Platformumuz, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından dahi dünyanın en iyi kırsal turizm köyleri arasında gösterilen eşsiz yerleşimlere ev sahipliği yapan Antalya'mızın ve Türkiye'mizin kırsal potansiyelini tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemektedir. ‘Kır hayatını sevmekle başlayan, insana, doğaya, çevreye ve kültüre saygılı olmakla devam eden’ şiarımızla, her kesimden gönüllünün katılımıyla eşsiz bir dayanışma ruhu oluşturduk.”

“Bilimsel çalışmaları ve akademik kongreleri yakından takip eden bir yapı olarak, gönüllü üyelerimiz ulusal ve uluslararası düzeydeki etkinliklerde aktif rol almakta, kamu ve özel girişimlerin yürüttüğü çalışmalara destek vermektedir. Sosyal medya platformları Instagram ( @ruraltourism_tr) başta olmak üzere Facebook, Twitter ve Pinterest) aracılığıyla binlerce yerli ve yabancı takipçimize ulaşarak, kırın benzersiz değerini ve kırsalda saklı olan hazinelerin önemini tüm açıklığıyla gözler önüne sermekte, toplumsal bilinci artırmaktadır.”

“Türkiye'nin kırsal turizmdeki öncü hareketi olarak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmak, kırın ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak üzere çalışmalarımıza ilk günkü heyecanımızla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”