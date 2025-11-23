Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, İl Müdür Yardımcısı İsmail Çitil, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Muhittin Biçer ve teknik personel, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında modernize edilen büyükbaş hayvancılık işletmesinde incelemelerde bulundu.

Program kapsamında %50 hibe desteği ile işletmeye kazandırılan ileri teknoloji ekipmanlar arasında 2 adet süt sağım robotu, 1 adet buzağı besleme robotu ve 1 adet yem itme robotunun bulunduğu belirtildi. Yetkililer, bu ekipmanların kullanım süreçlerini yerinde değerlendirerek üretime sağladığı katkılar hakkında bilgi aldı.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, KKYDP desteklerinin ilde hayvancılık sektörünün verimliliğini artırmada, üreticilerin iş gücü maliyetlerini azaltmada ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi