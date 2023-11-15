Tahmini Okuma Süresi: dakika

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatları ile Çorum merkez ve ilçelerinde faaliyette bulunan asansör montaj ve bakım firmalarının temsilcileri ile Valilik Ek Hizmet Binası Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda, asansör montaj ve bakım firmalarının ilimiz ve ilçelerinde yapmış oldukları montaj ve aylık bakımlar ile yaşanan asansör kazalarına dair güncel konular kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya il ve ilçelerimizde bulunan hizmet yeterlilik belgesine sahip 16 asansör montaj ve bakım firması katıldı. Toplantıda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak’ın açılış konuşması sonrası asansör mevzuatı hakkında bilgi verildi.

Asansörlerin montaj ve bakım çalışmalarında standardında belirtilen hususlara ve ilgili yönetmeliklere azami dikkat edilmesi gerektiği, binalarda oturan vatandaşların ve okul/yurtlarda kalan öğrencilerin canlarının asansör firmalarına emanet olduğu hatırlatıldı. Asansörlerde her ay yapılması gereken bakım çalışmaları sırasında gerekli kontrol ve ayarlamaların yapılarak, gerekli güvenlik tedbirlerin alınması, varsa güvenlikle ilgili sorunların ivedilikle ve yazılı olarak bina sorumlularına aktarılması gerektiği ve asansör kazalarının yaşanmaması için alınması gereken tedbirler konuşuldu. Firmaların bu kapsamda mevzuata aykırı hareket etmeleri durumunda idari yaptırımla karşı karşıya kalacakları anlatıldı. Bina sorumluları ile sözleşme yapılmadan asansörlerin bakım ve onarım işlerinin yapılamayacağı belirtilerek, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde belirtilen konulara azami dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu yönetmelik kapsamında asansörlerin aylık bakımlarının titizlikle düzenli bir şekilde yapılmaya devam etmesi, elektrik kesintisi gibi konularında asansör kabininin en yakın kata gelerek kapılarının açılması noktasında alınan güvenlik tertibat ve güç kaynaklarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği belirtildi. Kırmızı etiket almış hiçbir asansörün ne surette olursa olsun çalıştırılmaması, derhal hizmete kapatılması ve eksikliklerinin tamamlanması sonrası yetkili muayene kuruluşunun kontrolünden sonra hizmete verilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca asansör bakımı ve onarımı konusunda faaliyet gösteren firmaların zorunlu olarak yaptırmaları gereken Asansör Mesleki Sorumluluk sigortalarının kesintisiz devam ettirilmesi, her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında poliçe teminat tutarının zeyilname yaptırılmak suretiyle arttırılması, il/ilçe Belediye Başkanlıkları ile İl Özel İdaresine Ocak ayı sonuna kadar bir yıl önce bakmış oldukları asansörlere ait listeleri hazırlayarak vermelerini unutmamaları hatırlatıldı.

Toplantıda; asansör firmaları ile sektörde yaşanan sorunlar da ele alınırken, firmaların görüş ve önerileri dahilinde, karşılaşılan sorunların çözümü hakkında önerilerde bulunuldu.

Çorum merkez ve ilçelerdeki tüm asansörlerinin montaj, bakım ve çalışmalarında standartlara ve ilgili yönetmeliklere uyulması gerektiğini belirten Vali Zülkif Dağlı da vatandaşların emniyeti açısından oldukça önem arz eden bu konuyla ilgili eğitim ve denetim faaliyetlerine ağırlık vereceklerini ifade etti.