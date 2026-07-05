Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Kırkdilim Geçişinin Çelik Ağ İmalatlarının Yapım İşini ihale edecek.

Çorum-Laçin Yolu Kırkdilim Geçişi T1, T2 ve T3 Tünelleri Portal Giriş ve Çıkışlarda Kaya Düşmelerini Önlemek İçin Çelik Ağ İmalatlarının Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 14 Temmuz 2026 günü ihale edilecek.

Teklifleri sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak ihale saat 10.00’da Samsun Atakum’daki Bölge Müdürlüğü İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Muhabir: Haber Merkezi