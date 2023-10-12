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Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen ve adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'deki büyük bölümü sarp kayalıklar ve uçurum arasında bulunan yaklaşık 10 kilometrelik yola 1389, 1157 ve 1553 metre uzunluğunda 3 tünel, 3 hemzemin kavşak ve 2 alt geçit yapılıyor. Bu kapsamda 2018 yılında ilk kazmanın vurulduğu Kırkdilim’de 3 tünelin yapım inşaasında sona gelindi.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Kırkdilim ile ilgili bilgi veren Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, tünellerin inşaatında sona geldiklerini söyledi. Kırkdilim’de geçtiğimiz yıllarda meydana gelen heyelan nedeniyle T1 tüneli çıkışına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından geoteknik proje hazırlanmış ve heyelan bölgesinde aç-kapa imalatı çalışması yapılmıştı. Bölge Müdürü Silov, heyelan bölgesinde yapılan çalışmaların da hızla devam ettiğini önümüzdeki aylarda çalışmaların sona ereceğini ifade etti.