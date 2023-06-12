Alparslan T.(48) idaresindeki 57 ABJ 505 plakalı otomobil ile Mustafa D.(40)’ın kullandığı 34 PP 3758 plakalı otomobil Çorum-Laçin yolu Kırkdilim mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte 5 günlük bebek D., Özlem D.36) ve Mahir T.(74) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.