Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen O.E. (29) ve U.N. (28), Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin içinde bulunduğu kiralık otomobil, Çorum-Yozgat kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.

Bu sırada ekipler, otomobilin sağ ön camından dışarı paket atıldığını fark etti.

Pakette yapılan incelemede, 6 uyuşturucu hap ile 26,02 gram uyuşturucu bulundu.

Araçta ise 3 uyuşturucu hap ile tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Editör: AA AJANS