Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen O.E. (29) ve U.N. (28), Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin içinde bulunduğu kiralık otomobil, Çorum-Yozgat kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.
Bu sırada ekipler, otomobilin sağ ön camından dışarı paket atıldığını fark etti.
Pakette yapılan incelemede, 6 uyuşturucu hap ile 26,02 gram uyuşturucu bulundu.
Araçta ise 3 uyuşturucu hap ile tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Editör: AA AJANS