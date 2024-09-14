İlhan Kılıç’ın başkanlığında yeni kurulan ve çalışmalara hızlı başlayan ÇOSTOG, merkez ve ilçelere bağlı köylerin mezarlıklarını temizlemeyi ve temizlenen alanlara Türk bayrağı dikmeyi hedefliyor.

ÇOSTOG ekibi, projeye Çorum Merkez Kınık köyü ile başladı. ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kınık Köyü’nün mezarlığında detaylı bir temizlik çalışması yaptı. Otların biçildiği, mezarlık alanının temizlendiği ve ilaçlandığı çalışmaya Köy Muhtarı Celal Türkmen ve bazı köylüler de yardımcı oldu. İlerleyen günlerde ise mezarlık alanına ÇOSTOG tarafından Türk bayrağı dikildi.

Köy Muhtarı Celal Türkmen ve köy halkı, mezarlık alanını önce temizleyen, sonra da bölgeye bayrak diken ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, milli ve manevi değerlere önem veren bir köy olarak bayrağın sürekli dalgalanmasını sağlayacaklarını söyledi.

SIRADA BAŞKA KÖYLER DE VAR

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, Çorum’da özellikle küçük köyler başta olmak üzere birçok köyün mezarlığının bakımsız olduğunu, otlardan mezarlıklara adeta girilemediğini ifade ederek, “bu durum bizleri derinden üzüyor. Çünkü atalarımız bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla vatan haline getirdi. Onları ebedi istirahatgâhlarında rahat ve huzurlu yatırmak bizlerin boynunun borcu. Bu nedenle de mezarlıkların temizliği, bakımı için kolları sıvadık. Merkeze bağlı Kınık köyü ile çalışmalara başladık. Diğer köylerin mezarlıklarını da belirli aralıklarla temizleyip ilaçlayacağız. Köy muhtarları ile işbirliği halinde projemizi sürdüreceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm köylerimizi sahipleneceğiz” şeklinde konuştu.

İlhan Kılıç, temizlenen ve ilaçlanan mezarlıklara Türk bayrağı dikeceklerini, ayrıca zaman zaman mezarlıkları kontrol ederek temizlik çalışmalarını devam ettireceklerini ifade etti.