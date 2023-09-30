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Çorum Mislerovacığı Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu, kitabın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla imza ve söyleşi günü düzenledi.

Dernek Başkanı Kenan Uğurcan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve dernek üyelerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte kitabını tanıtan ve imzalayan Murat Albasar, tüm katılımcılara teşekkür etti.



İmza ve söyleşi günü; Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı binasında yer alan dernek bürosunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Mislerovacığı köylülerinin köklerini, özünü bulduğu kitap, diğer köylere de örnek olabilecek bir eser niteliği taşıyor. Kitap, köyün tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.

Dernek Başkanı Kenan Uğurcan ve yönetimi, böylesine önemli bir eseri kaleme alan Murat Albasar’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.