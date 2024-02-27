Uzun süredir firarî olan ve “kilit doktoru” lakabıyla da bilinen ev faresi Beyoğlu’nda yakayı ele verince tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği Amirliği polisleri, aranan şahıslar üzerinde süren sistem sorgulamasında Seda T. isimli kadının, 18 suçtan aranması olduğunu belirledi. Lakabı “kilit doktoru” ve “ev faresi” olan ve uzun süredir firarî olan hırsız Seda T.’nin Kaptanpaşa Mahallesi’nde bir evde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Seda T.’nin kimlik sorgulamasında, hırsızlıktan 18 dosyasının olduğu ve bu suçlardan toplam 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Editör: İHA AJANS