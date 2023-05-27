Memleket Partisi Çorum İl Başkanı Ömer Bağcı ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na açık ve net bir şekilde destek vereceklerini bildirdi.

Memleket Partisi İl Başkanı Bağcı, İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Timur ile birlikte CHP İl Başkanlığını ziyaret ederek, yönetim kurulu olarak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini ilan etti.

“KENDİMİZ İÇİN DEĞİL, ÇOCUKLARIMIZ

VE ÜLKEMİZ İÇİN SANDIĞA GİDİYORUZ”

CHP İl Başkanı Ümit Er, Milletvekili Mehmet Tahtasız ve partililerle bir süre sohbet eden Ömer Bağcı, Çorum halkına seslenerek, “28 Mayıs Pazar günü hep birlikte sandıklara gideceğiz. Sadece kimliğimizi, sadece seçmen kağıdımızı değil, umudumuzu, aklımızı, vicdanımızı da yanımıza alacağız. Kendimiz için değil, çocuklarımızın, ülkemizin geleceği için sandıklara koşacağız.

“KILIÇDAROĞLU’NU ATATÜRK’ÜN

ÇANKAYASI’NA GÖNDERECEĞİZ”

Hak, hukuk, adalet diyerek yola çıkan herkesi, her kesimi kucaklayan, memleket uğruna çıktığı bu yolda her türlü alçakça saldırıya uğrayan, montaj videolarla yıpratılmaya çalışılan 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Atatürk’ün Çankayası’na hep birlikte göndereceğiz. Haydi Çorum sandık başına” dedi.

MEMLEKET PARTİSİ’NE TEŞEKKÜR

CHP İl Başkanı Ümit Er ise, “birleşe birleşe kazanacağız” diyerek Memleket Partisi İl Başkanı Ömer Bağcı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret sırasında; CHP Milletvekili Aday Adayı Talip Eken ile önceki dönem parti yöneticilerinden Halil İbrahim Kaçay da hazır bulundu.

