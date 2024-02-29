Göreve geldikleri günden bugüne bir kuruşa bile tenezzül etmediklerini ve kamu kaynaklarını boşa harcamadıklarını vurgulayan AK Parti SKM Başkan Kılıç, CHP’li Tuncay Yılmaz’ın şahsi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayı yalanladı.

5 yıl içinde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın nasıl bir belediyecilik anlayışı ile bu aziz millete nasıl hizmet ettiğini çok iyi bildiğini ifade eden SKM Başkanı Kılıç, “Halil İbrahim Aşgın, kamu malına tenezzül etmez. Belediye mülklerini ücretsiz olarak seçim çalışmaları için kendisine tahsis etmedi, etmez. Buna Çorum’da yaşayan hiç kimse ihtimal vermez. En çok da 5 yıldır Belediye Başkanımızı yakından tanıyan Tuncay Yılmaz, böyle olmadığını bilir. Tuncay Yılmaz’ın bahsettiği seçim büromuz 27 Şubat tarihi itibariyle açılmış ve açıldığı günden 31 Mart tarihine kadar olan kirası 15.000 TL olarak ödenmiş, yine afişlerin asılması için ihtiyaç duyulan vincin kirası da 350 TL olarak Belediyemiz veznelerine ödenmiştir” diye konuştu.



Kılıç açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Başkanımız ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile 31 Mart Seçimlerini zaferle taçlandıracağız. Dostluk havası içinde giden yerel seçim çalışmalarına asılsız, mesnetsiz, yakışıksız, iftiraya varan kem sözlerle leke düşürmeye çalışmaktadırlar. Kendi sosyal medyasında hemşehrilerimizi yanıltmaya yönelik siyasi parti temsilcisini kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız – Genel Başkanımız Erdoğan’ın temiz, ahlaklı, dürüst siyaset ilkelerine asla halel getirmedik. Biz Belediye Başkanımıza sonuna kadar güveniyoruz. O’nun şaibeli, kamu malına halel getirecek bir eylemde bulanmayacağına eminiz. Kişi herkesi kendisi gibi bilir. Allah muhafaza, bu yalanlar beyanlarda bulunanlar göreve gelseler demek ki kamu kaynaklarını hoyratça harcayacaklar.

Kakafonilerle kamuoyunu yanıltıcı, tezviratlardan medet uman bu tür zihniyetler şunu çok iyi bilsinler ki, bu millet sizlere emaneti teslim etmeyecek. Emanetin sizlere teslim edilemeyecek kadar kutsal olduğunun şuurunda ve idrakindedir. Sözlerimin sonunda şunu bir kez daha belirtmek istiyorum ki seçim sürecinin kirletilmesine asla izin vermeyeceğiz. Niyetleri kötü olanlarla asla aynı tarafta olmayacağız. Yalan yanlış açıklamalarla kamuoyunu yanıltanlara asla pirim vermeyeceğiz. Bu yalanlarına kıymetli basınımızın alet olmasına gönlümüz razı gelmeyecek. Basınımızı da kullanarak yalanlarının daha fazla yayılmasına mani olmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle 31 Mart Yerel Seçimlerinde şehrimize hizmet etmek için yola çıkan adaylarımızı başta Cumhur İttifakı Adayımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”