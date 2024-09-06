Osmancık Durucasu Köyü’nden gelme, Gürleyik Mahallesi’nde yaşayan Salim Karakuş’un ağabeyi, Selime Karakuş'un eşi, Mustafa, Sinan, Ümran ve Reyhan Karakuş'un babası olan Kıbrıs Gazisi Sıhhiye Eri İhsan Karakuş hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün (6 Eylül 2024) Cuma namazının ardından Osmancık’ta Gürleyik Cami’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Gemici Mezarlığı’nda ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ