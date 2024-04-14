Demokrat Partili Ahmet Damar, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirirken, “Kibir ve küçümsemeye tevessül eden siyasi partilere, milletimizin artık teveccüh göstermediği bu seçim sonuçlarıyla ortaya konulmuştur” dedi.

“Türk Milleti, güç zehirlenmesine uğrayan ve devletin tüm imkânlarını kullanarak muhalefeti sindirmeye çalışan iktidarın tehditlerine ve rüşvetlerine kanmamış, boyun eğmemiştir. Kısacası bu seçimlerde iktidar cephesi ile birlikte kibir ve yalan siyaseti de kaybetmiştir” diyen Ahmet Damar, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Seçmen gerçekle yalanı ,samimiyetle riyakarlığı ayırt edebildiğini bir defa daha göstermiştir. Dervişane bir sabırla, devlete ve toplumsal huzura halel getirmemek uğruna tepkisini yüksek sesle dile getirmekten imtina eden Türk Milleti, sesini sandıkta duyurmayı tercih etmiştir. Sabır taşı çatlamıştır. Milletimiz kötücül bir siyaseti kabul etmediğini beyan etmiş, huzur ve refah arayışını bir defa daha dile getirmiştir.”

“Türkiye’de demokrasi geleneği köklü ve olgundur. Milletimiz parti devletine dönüşen iktidarlara hiçbir zaman razı olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Demokrat Parti de, Türkiye’de siyasetin sıklet merkezi olmaya güçlenerek devam edecektir.”