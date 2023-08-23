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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, daha önce Beşiktaş’tan prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat’la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Önceki gün akşam saatlerinde Çorum’a gelen Kerem Kalafat için bugün kulüpte imza töreni düzenlendi. Genç savunmacının Cumartesi günkü Göztepe maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Futbola Beşiktaş’ın altyapısında başlayan Kerem Kalafat, geçen sezonu 1.Lig ekibi Çaykur Rizespor’da kiralık geçirirken, 9’u ilk on birde olmak üzere 10 lig maçında 654 dakika, Türkiye Kupası’nda da ise 1 maçta 44 dakika süre aldı.

Kalafat, U16, U17, U18 ve U19 Türk Milli Takımlarında da toplamda 26 maçta ay-yıldızlı formayı giydi.