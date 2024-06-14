Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Umut Radyo’nun “Çorum Güncesi Özel” programında Meltem Danışman Çınar’ın sorularını yanıtlarken, geride kalan dönemde vadettiği projelerin tamamına yakınını tahakkuk ettirdiğini, bunun sonucu olarak da Çorum halkın takdirleriyle yeniden seçildiğini, yeni dönemde de hız kesmeden yola devam etmeyi amaçladığını söyledi.

Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar’ın da yer yer katkıda bulunduğu ve soru yönelttiği programda, kentsel dönüşüm konusu üzerinde önemle duran Başkan Aşgın, bazı mahallelerde çok geniş alanların belirlendiğini, ancak müteahhitlerin piyasa şartları nedeniyle fazla istekli görünmediklerini anlatarak, “Belediye olarak daha fazla sorumluluk almamız gerektiği görüşündeyiz. Bu nedenle, sırf bu iş için Belediye Başkan Yardımcılığı oluşturup Mimar Fatih Özüyağlı’yı başına getirdik.” dedi. Aşgın, kooperatifler yoluyla konut edinme taleplerine de, Belediye olarak azami kolaylığı sağlayacaklarını ifade etti.

Mehmet Yolyapar ise, Çimento Fabrikası’nın kuruluşunda Çorum halkının da önemli oranda sermaye katkısında bulunduğunu, ancak sonraki sermaye artırımlarında devletin payı dev boyutlara ulaşırken, vatandaşın verdiği bir ev parasının bir paket sigara düzeyine indiğini anlatarak, “Çimento Fabrikası, çok ortaklı sınai girişimler için caydırıcı olurken, Bahçelievler Kooperatifi’nin başarısı, konut kooperatifçiliğini olağanüstü cazip hale getirdi. Nitekim Çorum’da binlerce insan kooperatif kanalıyla oturabileceği bir ev edindi. Kooperatifçiliğin yeniden canlandırılması, bu bakımdan çok yararlı olacaktır” diye konuştu.

Çimento Fabrikası’nın yerine kurulacak yeni şehir için müteahhitlere açık olduklarını, şehrin çeşitli yerlerinde oluşturdukları arsa stoklarında olduğu gibi, buradan arsa satışının da söz konusu olabileceğini vurgulayan Belediye Başkanı Aşgın, kendilerinin de Tasarruf Tedbirleri’ne tabi olduklarını, ancak projelerinin yürümesi bakımından bu nedenle bir aksama düşünmediklerini, Çimento Fabrikası’nın yerindeki en büyük yatırım olan Kongre ve Kültür Merkezi’nin projeleri hazırlanıncaya kadar ekonominin de düze çıkmış olacağına inandığını söyledi.