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Resmi Gazete’nin önceki günkü sayısında yayınlanan kararla birlikte kurulan başkanlığın bünyesinde 3 Genel Müdürlük, 7 Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bulunuyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütecek. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un gereği çalışmaları yapacak başkanlık, afet riski altındaki yapıların ve alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuatı hazırlayacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın merkez teşkilatı, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü, Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığı, İmar Planlama Dairesi Başkanlığı, Yapım ve Proje Dairesi Başkanlığı, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Finansman Dairesi Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden oluşacak.

Başkanlık, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayabilecek.

ÖZHASEKİ’DEN MESAJ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüme yeni bir soluğun kazandırıldığını belirtti. Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak ve güçlendirecek yeni yapısal düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini aktaran Bakan Özhaseki, “Bu karara göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Başkanlığımız ile kentsel dönüşüm çalışmalarımızı çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.