Sivas´ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti.
Zara ilçesi Gühertaş köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Ayşegül Yücel´in vücuduna kene yapıştı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Yücel, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.
Burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Yücel, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yücel´in cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Kentte bu yıl keneden ölenlerin sayısı 12 oldu.
Muhabir: Haber Merkezi