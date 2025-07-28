Sivas´ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti.

Zara ilçesi Gühertaş köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Ayşegül Yücel´in vücuduna kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Yücel, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Yücel, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yücel´in cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kentte bu yıl keneden ölenlerin sayısı 12 oldu.