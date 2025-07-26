Yozgat’ta kene can aldı. Son günlerde artan kene vakaları, bir kez daha ölümle sonuçlandı. Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesi’nde yaşayan, 43 yaşındaki üç çocuk annesi Dudu Kaygısız, kene tutunması öyküsüyle tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dudu Kaygısız, kene tutunmasına bağlı gelişen KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadın, bugün Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesi’nde toprağa verildi.

Bu yıl Yozgat’ta keneden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ