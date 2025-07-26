Çorum'da kurulan Cumartesi pazarında 2 grup arasında pazar yeri nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

İddiaya göre bir gün önce kurulan Cuma pazarında taraflar arasında pazar yeri nedeni ile tartışma çıktı.

Cuma pazarında başlayan tartışma Cumartesi pazarına taşındı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Topçu, Esin İ, Ahmet İ, Recep Can T., Arap A., Barış B., Sedat E., Mustafa Arda İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Kemal Topçu doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Doğan A. ve Muhammet Ali A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.