Konu hakkında bir açıklama yapan Milletvekili Kaya, hak sahibi vatandaşların uzun yıllardır ekip biçtiği, dededen kalma ancak kadastro çalışmaları sırasında orman adına tapulanan araziler için tapu çalışmalarının başladığını bildirdi. Kaya, “2022 yılında başlattığımız çalışmalar kapsamında kadastro sürecinde orman adına kaydedilen ve bu nedenle mağduriyet yaşayan hemşehrilerimizin tapularına kavuşması için önemli bir adım daha atıyoruz” dedi.

Hak sahipliği tespiti yapılarak tapu verileceğini dile getiren Oğuzhan Kaya, uygulamanın Çorum merkez, Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ’ı kapsadığını belirtti.

“TAPU VERME İŞLEMİ YAPILACAK”

Toplam 2908 blok bir blokta birden fazla parsel bulunduğunu kaydeden Kaya, “Tapu verilecek toplam parsel sayısı 10 binin üzerindedir. 2.674,8 hektar alanda hak sahipliği tespiti ve tapu verme işlemi yapılacak.

18 Temmuz 2025 tarihinde yapılan ihale ile birlikte sahada çalışmalar başlayacak, parsel sayıları ve hak sahipleri netleştirilecek. Hak sahiplerine tapuları teslim edilecektir.

Vatandaşlarımızdan ricamız; bu süreci dikkatle takip etmeleri, gelen komisyonlarla iletişime geçerek hem kendi haklarını korumaları hem de gerçek hak sahiplerinin belirlenmesine katkı sunmalarıdır” ifadelerini kullandı.