Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Pendikspor karşısında alınan beraberlik üzerine futbolculara “kendinize gelin” çağrısı yaparken, “İnanmış bir yönetimin, kenetlenmiş bir camianın istediği futbol kesinlikle bu değil” dedi.

Pendikspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını kaydeden Onursal Başkan Muhsin Dere, bu haftaki Sivasspor maçında inanmış bir takım görmek istediklerini kaydederken, Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükseleceğini iddia etti.

Dere’nin kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle. “Ligin bitimine 4 hafta kala, zorlu fikstürümüzdeki güçlü rakiplerimizden biri olan Pendik karşısında iyi bir oyun ortaya koyamadık. Rakibin 10 kişi kalmasına rağmen topa her ne kadar biz hakim olsak da hem bireysel hatalarımız hem de sonuca ulaşmayan paslarımız sebebiyle etkili pozisyonumuz neredeyse yoktu.

İnanmış bir yönetimin, kenetlenmiş bir camianın istediği futbol kesinlikle bu değil. Futbolcularımızın ivedilikle kendilerine gelmesi; ortaya Süper Lig’i isteyen bir oyun koymaları şart...

Karamsarlık, pes etmek, kızmak, küsmek yok. Sonuna kadar inanmak, mücadele etmek, istemek ve bunu sahaya yansıtmak var. İnşallah önümüzdeki hafta Sivasspor ile evimizde oynayacağımız karşılaşma bunu göreceğimiz karşılaşma olacak.

Amasız, fakatsız, lakinsiz... ARCA Çorum FK Süper Lig’e çıkacak.”