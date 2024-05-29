Alınan bilgiye göre uygulama yapan yunus ekipleri bacağından yaralanmış halde gördükleri kişinin yanına gitti.

Kendi kendini yaralandığını belirten şahsın durumundan şüphelenen ekip, şahsın GBT kontrolde kasten yaralama suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan Y.A.(32) olduğu anlaşıldı.

Şüpheli şahsın üst aramasında sentetik ecza ele geçirilirken, Y.A., ekiplerce getirildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavini ardından cezaevine gönderildi.