Alınan bilgiye göre uygulama yapan yunus ekipleri bacağından yaralanmış halde gördükleri kişinin yanına gitti.
Kendi kendini yaralandığını belirten şahsın durumundan şüphelenen ekip, şahsın GBT kontrolde kasten yaralama suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan Y.A.(32) olduğu anlaşıldı.
Şüpheli şahsın üst aramasında sentetik ecza ele geçirilirken, Y.A., ekiplerce getirildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavini ardından cezaevine gönderildi.
Editör: Haber Merkezi