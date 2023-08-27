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Opr. Dr. Muhammed Zeki Yalçın 1991 yılında Kayseri’de doğdu. 2015’te Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdil. 2022’de Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Hastalıkları bölümünde ihtisasını tamamladı. İtalya Modena Üniversitesi ve Almanya Berlin Vivantes Klinikum im Freidrichshain’de Klinik Gözlemci Doktor olarak eğitim aldı. Kayseri ve Sungurlu’da görev yaptı. Evli, 1 çocuk babasıdır.

Dr. Yalçın, Rinoplasti (Burun Estetiği), Otoplasti (Kepçe Kulak Ameliyatı), Endoskopik Timpanoplasti (Kapalı Kulak Zarı Ameliyatı), Stapes Cerrahisi (Kulak Kemikçik Kireçlenmesi Ameliyatı), Endoskopik Sinüs Cerrahisi (Nazal Polip), Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahisi, Vertigo (Baş Dönmesi), Tükürük Bezi Ameliyatları, Tiroid Bezi Ameliyatları, Adenoidektomi ve Tonsillektomi (Geniz Eti ve Bademcik Ameliyatları) konularında deneyim sahibi.