Sağlık Bakanlığı’ndan, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, ilaç fiyatlarının dönemsel avro kuru değişikliğine bağlı olarak ve "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ"e göre her yıl güncellendiği belirtildi.

Söz konusu güncellemenin, bir önceki yılın ortalama avro değerinin belirli bir yüzdesi esas alınarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, güncel değerin, diğer ülkelerde olduğu gibi bütçe disiplini çerçevesinde belirlendiği, düzenlemenin sadece beşeri imal ürünlerini değil, ithal ilaçları da kapsadığı ifade edildi.

Mevcut düzenlemede her yıl güncelleme yapılmadığı için eczane kar baremlerinin sabit kaldığı, bu nedenle birçok ilacın üst bareme geçerek düşük karlılık oranıyla satıldığı aktarılan açıklamada, eczacıların karlılık dilimlerinin, birinci kademedeki (328 liraya kadar) ilaçlar için yüzde 28, ikinci kademedeki (328-657 lira arası) ilaçlar için yüzde 18, üçüncü kademedeki (657 lira üstü) ilaçlar için yüzde 13 olarak uygulandığı ifade edildi.

Resmi Gazete'de dün yayımlanan düzenlemenin, eczacılar için önemli bir avantaj sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Eczacıların karlılık baremleri bundan sonra her kur güncellemesi döneminde yeniden belirlenecek. Yani ilaç fiyatlarına gelen güncelleme doğrultusunda eczacıların karlarına esas ilaç fiyat baremleri de aynı oranda yükselecek. Eczacılar, ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak ve gelir kayıplarının önüne geçilecek." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle eczacılar için yeni bir dönemin başladığını belirtti.

İlaçların karlılık oranlarında yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi için önemli bir uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti: "Bu sayede eczacılarımızın olası gelir kayıplarının önüne geçiyoruz. Eczacılar sağlık sistemimizin değeri, eczaneler sağlık altyapımızın gücü. Bizler, bu değeri ve bu gücü korumak için kararlılıkla çalışıyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken sağlık ailemizin her bir ferdinin derdini dert bildiğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."

