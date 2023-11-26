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Olay İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre M.K. ve M.B.'nin işyerine giden S.D., sohbet esnasında bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bir birlerini darp etti.

Kavga sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başına kazma sapı ile vurulması sonucu yaralanan S.D., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınırken, işyerinde yapılan aramada S.D.'ye ait olduğu öğrenilen 1 adet tabanca ele geçirildi.