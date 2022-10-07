Ulukavak Mahallesi Mahmutevler 22. Sokak üzerinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan minibüs devrildi. Yaşanan kazada minibüs sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenilirken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

‘MİNİBÜS YAN YATMIŞ DURUMDA’

Kazayı evinin balkonundan cep telefonuyla görüntüleyen İlyas Biçer’in (14) kazaya dair “Minibüs yan yatmış durumda, ölen ya da yaralanan olduğunu bilmiyorum, inşallah ölü falan yoktur ya. Allah Allah çok kötü. Şuradaki pikapla çarpışmış” yorumları gülümsetti.

