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Edinilen bilgilere göre Arif Duraklıoğlu, Tuğcu Köyü yakınlarında bulunan kendi çiftliğinde, tüfeğini temizlediği esnada kazara ateş aldı. Silah sesinin duyan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Duraklıoğlu’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan olay yeri incelemesinin ardından Duraklıoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. İşlemlerin ardından Duraklıoğlu’nun cenazesi Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığında toprağa verildi.