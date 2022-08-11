Gamze Gündoğan Görücü ve Soner Görücü, yeni dönem programları ve eğitim anlayışları ile ilgili şu bilgileri verdiler:

“Kitlesel kurslarda, farklı olarak öğrenci sayımızı kurs binasının kapasitesinin de altına çekerek 40 kişilik kontenjanla sınırlandırdık. Böylece, kitlesel kurslarda öğrencilerin yeterince ilgi görmediği ve sistemsel takibinin yapılmadığı kanaatinde olan ve bundan yakınan velilerimizin beklentilerine cevap verecek bir sistem geliştirdik.

22 yıllık eğitimsel ve öğretimsel birikimimizi, farklı jenerikler ile sistemleştirerek çocuklarımızın ve gençlerimizin öğretim stratejilerini birlikte belirliyoruz.

Stratejinin temel sistemleri; Eğitim ve öğretim dönemi başlamadan ilgi ve mesleki envanter testleri ile her öğrencinin bireysel farklılıklarını belirlemek.

Ardışık ders akışının dışında, gün içinde tek derse yönelme, Pomodoro tekniği ile bireysel olarak ders tekrarları ve test çözümleri, geniş bir tür yelpazesine sahip yayın desteğiyle…

Pomodoro’da elde edilen verilerin öğrenciye özel föylere kayıt edilmesi ve gün sonu veli bilgilendirilmesi…Bireye özgü kişisel rehberlik modeli…Şah-Mat, Zeitnot, Solkof ve Kombinezyon içerikler ile zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış öğrenci grupları…

Öğrencilerimizden Aleyna Tosun, DGS’de 304 puan alarak sıralamada Türkiye 2001’incisi, Çorum 1’incisi olarak % 8 dilimine girmeyi başarmıştır.

Aleyna TOSUN, Strateji Kurs Merkezi’nde düzenli çalışma sistemi, hocalarının öğrencilerine bire bir ilgi göstermesi, POMODORO tekniği ve ŞAH-MAT Grubu’nun çalışma sisteminden de faydalanarak bu başarıyı elde ettiğini söyledi.



(Uğur GÖRKEM)

