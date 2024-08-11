Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kanyona ilk etapta 5 dağ keçisi bırakıldı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden temin edilen dağ keçileri, doğal güzelliği ve endemik bitki türleri ile ilimizin önemli turizm bölgesinden Kazankaya Kanyonu'na farklı renk ve heyecan katarak, ziyaretçilerin unutamayacakları hatıralar biriktirmesine vesile olacak" ifadeleri kullanıldı.

Editör: İHA AJANS