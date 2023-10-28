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Kazakistan’ın Karaganda’da bölgesinde “ArcelorMittal Temirtau” metalürji şirketine ait kömür madeninde sabah saatlerinde meydana gelen metan gazı patlamasının bilançosu artıyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiği belirtildi. 18 madenciyi arama çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.



29 Ekim ulusal yas ilan edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Karaganda bölgesine giderek maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin aileleri ve yakınlarıyla bir araya geldi. Tokayev burada yaptığı konuşmada, ölen ve yaralanan işçilerin ailelerine gerekli tüm desteğin verileceğini ifade ederek, söz konusu şirkete yönelik gerekli tedbirlerin alınacağını kaydetti. Madende patlama nedeniyle 29 Ekim’i ulusal yas ilan ettiğini açıklayan Tokayev, “Önlemler alacağız. ArcelorMittal Temirtau şirketiyle yatırım iş birliğini sonlandırma talimatı verdim. Bu şirket, hükümet ile iş birliğinde tarihimizin en kötü şirketi oldu. Karaganda Vali Yardımcısı Vadim Basin eskiden ArcelorMittal’da çalışıyordu. Ona bu işletmenin başına geçmesi ve yönetmesi talimatı veriyorum. Şirketin mevcut yönetimi başaramıyor” dedi.



Şirket, devlete devrediliyor

Öte yandan, sabah saatlerinde yapılan ilk açıklamada, madende bulunan 252 kişiden 205’sinin kurtarıldığı, 16 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı, 31 madenciyi arama çalışmalarının devam ettiği duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Tokayev, hükümete “ArcelorMittal Temirtau” şirketiyle yatırım iş birliğine son verme talimatı vermişti. Kazakistan Başbakanlığı Kazakistan hükümeti ile şirket hissedarları arasında işletmenin Kazakistan devletine devredilmesi konusunda ön anlaşmaya varıldığı bildirmişti.

(Mirlan Medetov)