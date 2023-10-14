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Eşiyle birlikte araçta bulunan Ayşegül Bursa ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin idaresindeki 55 AJS 941 plakalı otomobil ile Bayındır Köyü İmamı Hacı Bursa idaresindeki 19 ND 604 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada imam Hacı Bursa olay yerinde hayatını kaybederken, imamın esi Ayşegül Bursa ve diğer araç sürücüsü Necmettin Metin sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Mecitözü Bayındır Köyü imamı Hacı Bursa, bugün öğle namazından sonra Bayındır Köyünde kılınacak cenaze namazının ardından Amasya Göynücek İlçesi Damlaçimen köyünde defnedilecek.