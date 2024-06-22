Alınan bilgiye göre kepçe operatörü Efrasim Karakaya'nın (26) üzerine, Şapinuva Belde Belediyesine ait makine parkında iş makinesine bakım yaptığı sırada hidrolik hortumunun çıkması sonucu iş makinesinin kepçesi düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yolda hayatını kaybettiği belirlenen Karakaya'nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Karakaya'nın cenazesi otopsi işlemleri sonrası yakınları tarafından hastaneden alınarak gözyaşları içinde baba evine götürüldü.