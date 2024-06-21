Olay Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 27. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satı Leblebici (91), torunu tarafından evin balkonunda hareketsiz şekilde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Satı Leblebici'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası savcılık talimatıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.