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Kaza Yavruturna Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Emrullah S. İdaresindeki 19 SU 821 plakalı cip, ters yönde seyir etti esnada Emek Caddesi üzerinde Engin K.’nın kullandığı 19 ACR 431 plakalı otomobile çarparak takla attı.



Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada cip sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan İrem T. yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan yol takla atan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.