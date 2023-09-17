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Kaza Çorum-Samsun Karayolu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 19 BA 182 plakalı otomobil orta refüjde bulunan ağaçları sulayan tankere refakat eden Zafer Özkaya’nın kullandığı CJH 448 plakalı reflektör aracına arkadan çarptı.

Kaza sonrası otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobil içerisinde alkol şişeleri tespit edilirken araç çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı.