Alınan bilgiye göre gece saat 02.00 sıralarında Bilgehan B.D. (23 ) idaresindeki 05 KA 542 plakalı otomobil Osmancık yolu Sarmaşa mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazanın sabah saatlerine farkedilmesi ile yaralı sürücü 11 saat sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Canan K.(45) ile Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki engelli vatandaş Ali D.’ye otomobil çarptı.

Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde ise Kaan A.(26) idaresindeki motosikletin park halindeki araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Editör: HABER MERKEZİ