Operasyon sırasında ele geçirilen 6 kaz, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli soruşturma başlatıldı.

Jandarma, vatandaşları hayvan hakları ihlalleriyle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden bildirmeye çağırarak, bu tür olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlanacağını belirtti.

Editör: Haber Merkezi