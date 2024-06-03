MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, MHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri ve İl Genel Meclisi üyeleri ile birlikte İl Özel İdaresi’ne giden Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ilk olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. İl Özel İdaresi çalışmaları hakkında bilgi alan Milletvekili Kayrıcı ile beraberindeki heyet daha sonra ise İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur’u da ziyaret etti.

Muhammet Fatih Temur’un şahsında 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde halkımızın teveccühü ile İl Genel Meclisi üyeliğine seçilenleri kutlayan Milletvekili Kayrıcı; “İl yönetimindeki işbirliğimizi güçlendirmek ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Temur ile Çıplak da Milletvekili Kayrıcı ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi