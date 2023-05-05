14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine iddialı bir şekilde hazırlanan MHP’de Milletvekili Adayları, her gittikleri yerde büyük ilgiyle karşılanıyorlar. Milletvekili Adayı Kayrıcı da seçim gezilerini Yazıçarşı’da devam ettirdi. Bölgede bulunan tüm esnafları tek tek ziyaret ederek, hal-hatır soran Kayrıcı, hayırlı işler diledi.

Esnafların yoğun ilgisiyle karşılaşan Vahit Kayrıcı’ya Cadde ve sokaktan geçen vatandaşlar da sevgi gösterilerinde bulundu.

Çoğu vatandaşlar Kayrıcı ile fotoğraf çektirip, anı ölümsüzleştirirken, çoğu da seçimlerde MHP’ye oy vereceklerini belirterek desteklerini dile getirdiler.

Gösterilen ilgi ve sevgiden son derece memnun kalan Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Çorumlu hemşehrilerine teşekkür etti.

Kayrıcı, ziyaret ettiği esnafları ve görüştüğü vatandaşları 5 Mayıs’ta Çorum’a gelecek olan MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin mitingine davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)