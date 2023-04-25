Aybike Turizm aracılığı ile Umre ziyaretine çıkan kafile Akşemseddin Cami önünde düzenlenen törenin ardından yola çıktı. Kafileyi uğurlamaya MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı ile birlikte Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, MHP 2. Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Kurtbaş, AK Parti Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Ali Beyaz ve vatandaşlar katıldı. MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, kafilede yer alanlarla tokalaşarak, hayırlısı ile gidip gelmelerini diledi. Kayrıcı’nın uğurlama törenine katılmasından büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen hacı adayları da kendisine teşekkür ettiler.

Okunan duaların ardından kafile yola çıkarken, MHP milletvekili adayı Kayrıcı da bölgede bulunan esnafları ziyaret ederek, hal-hatır sordu, seçimlerden destek istedi.

(Volkan SINAYUÇ)